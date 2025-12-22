Natal Encantado Dourados tem show com Léo Verão, João Vicente e Postal Sul

A programação do Natal Encantado Dourados desta segunda-feira (22), a Praça Antônio João será novamente palco de uma grande noite de shows gratuitos. As atrações musicais começam às 19h30.

Quem abre a noite é Léo Verão, trazendo ao palco um repertório marcado pela fusão de ritmos e mashups que misturam sertanejo, pop e rock, em apresentações dinâmicas e cheias de energia.

Na sequência, às 21h15, é a vez de João Vicente, com um show voltado ao rock e pop rock, resgatando clássicos e músicas que embalam diferentes gerações.

Encerrando a programação da noite, às 22h50, o grupo Postal Sul sobe ao palco com um repertório animado e dançante. Conhecida por tocar vários estilos musicais, a banda promete transformar a praça em um grande baile a céu aberto.

ÚLTIMO DIA DA PROGRAMAÇÃO

O encerramento da programação musical do Natal Encantado acontece nesta terça-feira (23), com apresentações de Banda Vokalika (19h30), Zé Valente e Banda (21h15) e Não Tem Hora (22h50), fechando com chave de ouro a agenda de shows.

Além das atrações musicais, o Natal Encantado tem consolidado a Praça Antônio João como um dos principais pontos de convivência e comércio da cidade.

A roda-gigante de 26 metros, a árvore gigante de LED visível da Avenida Marcelino Pires, os túneis iluminados, a decoração temática e a ampla praça de alimentação reforçam o clima de magia, lazer e celebração que toma conta de Dourados neste fim de ano. (Com informações da Assecom)