Natal Encantado Dourados terá feiras aos domingos na Praça Antônio João

O Natal Encantado Dourados, promovido pela Prefeitura na Praça Antônio João, contará com feiras realizadas aos domingos ao longo da programação. As feiras estão ocupando uma das pistas da Avenida Marcelino Pires, em frente à praça, nesse período, o trecho da via será fechado para a circulação de veículos. As próximas datas serão sempre aos domingos.

A próxima feira agendada será neste domingo, dia 7, organizada pelo Grupo Vem Feira. No domingo seguinte, dia 14, a programação será comandada pela equipe da Feira do Parque dos Ipês. Já no dia 21, a organização será do grupo Feira Criativa do MS, e no dia 28, o evento ficará sob responsabilidade do Grupo Mulheres em Ação.

Embora cada domingo receba uma feira com identidade própria, os empreendedores participantes atuam em segmentos semelhantes, como arte e artesanato, gastronomia, moda, produtos criativos, papelaria, bem-estar, botânica, serviços, pets e sebo.

Esses grupos já integram o circuito de feiras livres de Dourados, promovidas em diferentes bairros e consolidadas como espaços de convivência, lazer, circulação de produtos locais, além de estimular a economia criativa do município. As feiras, realizadas pela prefeitura, reúnem gastronomia, cultura, entretenimento e consumo consciente, fortalecendo a identidade cultural da cidade. (Com informações da Assecom)