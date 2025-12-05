Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

INCENTIVO

Natal Encantado Dourados terá feiras aos domingos na Praça Antônio João

Kátia Kuratone

A próxima feira agendada será neste domingo, dia 7, organizada pelo Grupo Vem Feira. (Foto: A. Frota)
A próxima feira agendada será neste domingo, dia 7, organizada pelo Grupo Vem Feira. (Foto: A. Frota)

O Natal Encantado Dourados, promovido pela Prefeitura na Praça Antônio João, contará com feiras realizadas aos domingos ao longo da programação. As feiras estão ocupando uma das pistas da Avenida Marcelino Pires, em frente à praça, nesse período, o trecho da via será fechado para a circulação de veículos. As próximas datas serão sempre aos domingos.

A próxima feira agendada será neste domingo, dia 7, organizada pelo Grupo Vem Feira. No domingo seguinte, dia 14, a programação será comandada pela equipe da Feira do Parque dos Ipês. Já no dia 21, a organização será do grupo Feira Criativa do MS, e no dia 28, o evento ficará sob responsabilidade do Grupo Mulheres em Ação.

Embora cada domingo receba uma feira com identidade própria, os empreendedores participantes atuam em segmentos semelhantes, como arte e artesanato, gastronomia, moda, produtos criativos, papelaria, bem-estar, botânica, serviços, pets e sebo.

Esses grupos já integram o circuito de feiras livres de Dourados, promovidas em diferentes bairros e consolidadas como espaços de convivência, lazer, circulação de produtos locais, além de estimular a economia criativa do município. As feiras, realizadas pela prefeitura, reúnem gastronomia, cultura, entretenimento e consumo consciente, fortalecendo a identidade cultural da cidade. (Com informações da Assecom)

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
O edital completo e os formulários necessários estão disponíveis no site oficial do Programa. (Divulgação/UEMS)

EDUCAÇÃO

UEMS Dourados abre inscrições para Mestrado Profissional em Educação Científica e Matemática

Em Dourados, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio da Coordenação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação Científica e Matemática (PROFECM), publicou o Edital de abertura de inscrições para o Processo Seletivo de alunos regulares do Mestrado Profissional, com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2026. Com um total de 20 […]