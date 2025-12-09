Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Cultura

Natal Encantado Dourados terá shows gratuitos a partir desta sexta na Praça Antônio João

Kátia Kuratone

Os shows vão acontecer no período de 12 a 23 dezembro e serão abertos ao público. (Foto: A. Frota)
Os shows vão acontecer no período de 12 a 23 dezembro e serão abertos ao público. (Foto: A. Frota)

A Secretaria Municipal de Cultura (Semc) programou diversas atrações musicais e artísticas para o Natal Encantado Dourados, na Praça Antônio João. Os shows vão acontecer no período de 12 a 23 dezembro e serão abertos ao público, com animação garantida para os douradenses e visitantes de toda região.

Na sexta-feira (12), a partir das 19h30, o DJ Vinni Araújo levará sua música eletrônica para animar o público. Às 21h30 assume o show a dupla Gilson & Júnior. No sábado (13), às 19h30 novamente DJ Vinni Araújo estará animando o público com o melhor do flash back. Já às 21h30, a dupla Patrícia & Adriana assume o palco.

No dia 19, a partir das 19h30, haverá Roda de Chamamé. Já a partir das 21h, o Surungo Bueno garante a festa e, às 22h30, o show fica por conta do grupo SomStyllo.

Para o dia 20 de dezembro, a programação especial de aniversário da cidade inicia às 18h, com o espetáculo infantil Batucando Histórias. Às 20h será a vez de Samba Pop garantir o balanço e, a partir das 22h, o grupo campo-grandense Lendas 67 se apresenta aos douradenses.

A agenda musical continua no dia 21, domingo, com show da Banda NHS, a partir das 19h30. Às 21h, o grupo Forrodiando mostra o melhor do ritmo nordestino. Na segunda-feira (22), o som começa às 19h30 com Leo Verão; às 21h terá Cordel e às 22h o grupo douradense Postal Sul.

A programação musical encerra-se no dia 23 de dezembro, às 19h30 com Vokalika, às 21h com Zé Valente e Banda e às 22h30 com o Não tem Hora. (Com informações da Assecom)

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Vereador Marcelo Mourão (PL) propõe garantir o acesso da população aos dados como valores, instituições contempladas e o pagamento dos recursos das emendas. (Foto: F. Grott/CMD)

POLÍTICA

Vereador defende criação de plataforma para transparência dos pagamentos das emendas impositivas de Dourados

O vereador Marcelo Mourão (PL) apresentou sugestão, que segundo ele, é voltada ao fortalecimento da transparência pública. O parlamentar propôs que a Prefeitura de Dourados, por meio de seu Departamento de Tecnologia, desenvolva e disponibilize uma plataforma exclusiva para a divulgação dos pagamentos das emendas impositivas de cada vereador. A proposta foi colocada na última […]