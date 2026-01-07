Veículos de Comunicação
Dourados

ESPORTES

Naviraiense perde para Athletic Club no segundo jogo da Copa São Paulo

Kátia Kuratone

O CE Naviraiense sofreu mais uma derrota na Copa São Paulo de Juniores. (Foto: (Reprodução: Instagran Athletic Club)
O CE Naviraiense sofreu mais uma derrota na Copa São Paulo de Juniores. (Foto: (Reprodução: Instagran Athletic Club)

O CE Naviraiense sofreu mais uma derrota na Copa São Paulo de Juniores. Nesta terça-feira (6), pela segunda rodada do Grupo 7, em Assis (SP), o CEN, time da cidade de Naviraí – cidade a 140 km de Dourados – enfrentou o Athletic Club-MG e perdeu por 3 a 0.

O representante de Mato Grosso do Sul sofreu gol cedo, teve um jogador expulso e não conseguiu reagir. A partida ocorreu no Estádio Antônio Viana da Silva, o Tonicão, em Assis (SP).

Os gols foram marcados por Carlito e Caick, no primeiro tempo, e Carioca, na etapa final. Na outra partida da chave, o CA Assisense-SP perdeu para o Guarani-SP também por 3 a 0.

Com possibilidade remota de classificação, o Naviraiense encerra sua participação na primeira fase da Copinha na próxima sexta-feira (9), às 17h45 (MS), contra o Guarani. (Com informações da assessoria)

