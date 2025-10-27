No Jardim Guaicurus, moradores comemoram avanço do asfalto e construção da Passarela na MS-156

Cumprindo a última agenda oficial em Dourados nesta segunda-feira (27), o governador Eduardo Riedel esteve no Jardim Guaicurus, na Rua Vicente Lara esquina com a Rua G-9. Acompanhado do prefeito Marçal Filho e de uma grande comitiva de autoridades e assessores, eles assinaram a ordem de serviço para a construção da passarela sobre a MS-156, no Jardim Guaicurus.

“Quando eu cheguei aqui, o Guaicurus era pura terra, a gente amassava barro, ônibus aqui era raro, se perdesse o ônibus aqui, já era pra ir trabalhar Agora com asfalto, aí muita coisa mudou e vai mudar muito mais ainda e gente está muito feliz. Eu sou comerciante aqui tem nove meses, eu abri a padaria e moro na Rua G-10 perto do posto de saúde. Estou bem contente, muito feliz mesmo”, comemora a moradora do Jardim Guaicurus há mais de 20 anos, Luciana Aparecida Gonçalves, que há nove meses abriu a Padaria Primeira Opção no bairro.

Outro importante e esperado investimento é a passarela. “Estão falando que vão fazer e isso é muito importante porque já houve muitos acidentes ali com vítimas fatais, é uma rodovia muito perigosa e essa passarela é muito importante principalmente para as crianças que frequentam as escolas de ambos os lados. Se construírem essa passarela vai ficar maravilhoso. Nosso bairro é muito bom e vai ficar melhor”, acredita Luciana.

O investimento total no Jardim Guaicurus supera R$ 10 milhões e contempla ruas que aguardavam há anos por melhorias. Com grande parte do Jardim Guaicurus já asfaltado, a segunda etapa da pavimentação chega para completar o atendimento ao bairro, que possui uma das maiores populações de Dourados.

Kelly Medina, é moradora da Rua G-12, em uma casa que fica em uma esquina, onde uma rua tem asfalto e a outra não. “O asfalto é muito importante, aqui tem muitas crianças, muito movimento de veículos, que passam pelas ruas aqui. Poeira e barro não dá. Com asfalto fica bom para todo mundo”, acredita.

“Estou esperando porque quero ver para crer”, afirmou dona Conceição, moradora do bairro há 20 anos, referindo-se a passarela na MS-156. “Sabemos da importância dessa passarela para nossos jovens, que atravessam essa rodovia diariamente, correndo risco”.

Investimentos

O investimento, de R$ 1,72 milhão, tem o objetivo de garantir mais segurança viária e acessibilidade a uma região marcada pelo intenso fluxo de veículos e pedestres. A travessia é utilizada diariamente por estudantes e moradores de bairros como Dioclécio, Harrison, Grenville, Dubai, Esplanada, entre outros.

“Estamos tratando de uma obra que vai além da engenharia: é um investimento direto na segurança das pessoas. Essa passarela vai proteger vidas, principalmente de estudantes, e representa o compromisso do governo em ouvir as necessidades da população para atendê-las”, destacou o prefeito Marçal.