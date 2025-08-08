'No momento de dificuldade é que surge a oportunidade', afirma sócio da Dio Santo Pizzaria

O entrevistado do quadro Vitrine de Negócios desta sexta-feira (8), Marcos Santos, é sócio proprietário da Dio Santo Pizzaria, e contou a história de como surgiu a empresa que completou 15 anos neste ano.

“No momento de dificuldade é que surge a oportunidade. A Dio Santo surgiu em um momento que eu estava encerrando as atividades na minha área de formação, que é a ciência da computação, durante um bate-papo com um concunhado que já tem uma pizzaria de sucesso em Campo Grande. E por estar enraizado em Dourados, eu acabei optando por mudar um pouco a jornada de vida e empreender em uma nova área”, conta Marcos.

Confira a entrevista na íntegra: