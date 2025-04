Nova diretoria da ACED será escolhida no dia 20 de maio

A Associação Comercial e Empresarial de Dourados – ACED – avança com os trabalhos para a realização das Eleições para a nova diretoria que irá exercer o triênio 2025/2028. Conforme publicação no Diário Oficial do município, o prazo para a inscrição de chapas segue até o dia 6 de maio.

Prestes a completar 80 anos atuação, a ACED é a instituição mais antiga da cidade e reúne mais de mil associados. Atualmente é presidida pelo empresário Paulo Roberto Campione, que tem Flávio Donizete Delgado como 1º vice-presidente e José Roberto Ribeiro Pinto Junior como 2º vice. Por regulamento, não pode haver reeleição de diretoria, sendo eleitos assim, Conselhos Diretor, Fiscal e Consultivo.

A escolha da nova diretoria acontece por meio de votação no dia 20 de maio de 2025, das 14h às 18h, no Auditório da Aced. De acordo com o regulamento da instituição, podem votar associados com ao menos seis meses de contribuição e que estejam quites com suas mensalidades.

Já para concorrer ao cargo de presidente, o candidato deverá ser associado à entidade no mínimo 36 meses anterior ao pleito ininterruptamente e ter exercido algum cargo no Conselho Diretor ou Conselho Fiscal. Os demais membros do Conselho Diretor, Conselho Fiscal e Diretores Nomeados deverão estar associados à entidade no mínimo 12 meses ininterruptamente. Os componentes da chapa deverão contar com mais de dois anos como empresários no município de Dourados e estar quites com a tesouraria no momento do registro da candidatura.

Confira o cronograma eleitoral:

Período para inscrição das chapas, de 16/04/2025 à 06/05/2025;

Homologação e divulgação das chapas inscritas, dia 08/05/2025;

Abertura do prazo para impugnação, 08/05/2025;

Fim do prazo para impugnação, até às 17h do dia 12/05/2025;

Eleição e apuração dos votos, dia 20/05/2025, no Auditório da ACED, das 14h às 18h.