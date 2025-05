Nova diretoria do Ceia é definida para o biênio 2025/2027

Cultura e Lazer

Aberto credenciamento para comerciantes na 46ª Festa Junina de Dourados

Está aberto o credenciamento para comerciantes interessados em participar da 46ª Festa Junina de Dourados, que acontecerá entre os dias 13 e 15 de junho, no Centro de Convenções Antônio Tonani, no Parque Alvorada, com shows musicais, comidas típicas, muita segurança e comodidade para as famílias. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, estão disponíveis 109 […]