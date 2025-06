Nova tecnologia promete incrementar produtividade do milho

Em um estado que é referência nacional na produtividade de grãos, a produção do milho agora ganha um reforço. Um programa lançado na manhã desta quinta-feira (26), na Fazenda Boa Vista, em Ponta Porã (MS), que reuniu produtores, empresários e autoridades políticas.

O Mato Grosso do Sul é o quarto maior produtor de milho do país, mas nas últimas safras o rendimento por hectare ficou abaixo do esperado. O estresse hídrico e as variações climáticas impactaram diretamente a produtividade em quase todos os municípios. Para mudar esse cenário, a Corteva Agriscience, em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) e a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS), lançou o programa para incremento da produtividade do milho no estado.

Augusto Moraes, Diretor de Relações Institucionais da Corteva Agriscience / Foto: Jhonatan Xavier/RCN67

A proposta é transformar áreas rurais em propriedades modelo com assistência técnica e tecnologia desenvolvidas especialmente para o clima e solo da região, como pontua Augusto Moraes, Diretor de Relações Institucionais da Corteva Agriscience para a América Latina.

“O programa tem o propósito de transferir conhecimento e tecnologia. Hoje a gente está aqui na propriedade da família Pignataro, que são clientes antigos e que já tem um nível de produtividade muito superior ao Estado. Já é um modelo que deveria ser seguido. E a ideia é que a gente saia daqui, com o apoio da Famasul e da Aprosoja-MS, e identifique outras áreas, outras propriedades, para que a gente customize soluções para cada uma das regiões do Estado”, disse.

Mario e Angelo Pignataro já comprovaram a eficiência do projeto. / Foto: Jhonatan Xavier

Na prática, os resultados já aparecem. Na Fazenda Boa Vista, em Ponta Porã, os irmãos Angelo e Mário Pignataro apostaram em biotecnologia e manejo integrado. Mesmo em um ano de estiagem, conseguiram produtividade 27% acima da média estadual.

“Nós conseguimos incrementar isso aí em teste no campo, passar para as áreas comerciais e ter os resultados que a gente obteve. Então com muito trabalho, com muita parceria, chegamos alcançar essas produtividades desejadas”, destaca Angelo Pignataro.

“A gente está com 4.200 mil hectares de milho plantado essa safa, tínhamos perspectiva de 130, 135 sacas por hectare, mas estamos superando isso, a produção está passando de 150 sacas por hectare. Isso vem reforçar o que o Angelo acabou de dizer, essa parceria e esse uso da biotecnologia, bioinsumo, vem agregando muito para a nossa região, para o MS e para o Brasil. É algo que tem muito a fortalecer e aumentar a produtividade. É uma operação que traz muitos benefícios, a gente não precisou trocou máquina, não fizemos nada de diferente, não mudou nada o sistema de trabalho. Então é uma solução que só veio a agregar e beneficiar na produção”, afirma Mario Pignataro.

Com tecnologia, apoio técnico e incentivo político, o programa de incremento da produtividade do milho quer transformar a paisagem do agronegócio sul-mato-grossense. A meta é simples, mas ambiciosa, produzir mais com eficiência e sustentabilidade.