Novo comandante da PM de Dourados promete reforço no trânsito e rondas preventivas

O 3º Batalhão da Polícia Militar de Dourados, responsável pela segurança em parte da Grande Dourados, tem novo comando. O tenente-coronel Robson Roberto Lopes Ramos assumiu a unidade no dia 25 de agosto, em substituição ao tenente-coronel Samuel, que deixou o posto após três anos à frente do batalhão.

Ramos, que já atuou no Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e em outras unidades da PM, afirmou que o principal desafio é equilibrar o crescimento da cidade com as demandas de segurança pública.

“Dourados é a maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul, recebe pessoas de toda a região em busca de oportunidades. Isso aumenta os desafios da segurança pública. Nossa ‘mochila ficou mais pesada’, mas é uma responsabilidade que assumimos com alegria”, disse em entrevista à rádio Massa FM.

Prioridades e Ações

Segundo o novo comandante, as rondas preventivas seguirão como foco principal para reduzir crimes patrimoniais, como furtos e roubos. Outra prioridade será intensificar ações de conscientização no trânsito, após uma série de acidentes recentes na cidade.

“Infelizmente tivemos mortes no trânsito nesta semana. A Polícia Militar pode colaborar com campanhas educativas e fiscalização ostensiva para tentar reduzir esses números”, afirmou.

Resultados e Desafios

Dados do primeiro semestre de 2025 apontam queda de 26% nos homicídios em Dourados em comparação com o mesmo período do ano passado. Também houve redução de quase 10% nos roubos e 20% nos furtos a residências, além da apreensão de 24 armas de fogo.

O comandante atribuiu os resultados à integração entre as forças de segurança e ao trabalho conjunto com a Polícia Civil.

Grande Dourados

O 3º Batalhão é responsável não apenas pela cidade de Dourados, mas também por municípios vizinhos como Douradina, Panambi, Vila Vargas e Indápolis.

“É uma área extensa, que funciona como polo para quase um milhão de habitantes. O movimento de pessoas de fora, para compras e estudos, também impacta diretamente a segurança pública e o trânsito”, explicou.

Acompanhe a entrevista completa: