'O Governo está trabalhando para diminuir os conflitos', afirma ministro sobre reinvindicações de indígenas

Questionado sobre a demarcação de terras, que foi uma das reinvindicações do grupo de indígenas, que realizou uma mobilização em frente ao prédio da Reitoria do Campus Unidade II da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), durante a cerimônia de inauguração nesta terça (30), o ministro Camilo Santana afirmou que o Governo busca soluções para o conflito.

“O Governo está atuando para diminuir estes conflitos e busca uma solução que seja boa para ambos os lados. A questão vem sendo acompanhada de perto pelo Governo do Estado e estamos trabalhando”, reiteirou Camilo Santana.

Visita

O ministro da Educação, Camilo Santana, acompanhou o andamento das obras da segunda etapa da Unidade da Mulher e da Criança (UMC), no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD).

O investimento federal, no valor de R$ 28 milhões, faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e deve ampliar de forma significativa a capacidade de atendimento do hospital.

A expansão prevê a criação de 45 novos leitos, a duplicação das UTIs pediátrica e neonatal e a ampliação da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal. O objetivo é fortalecer o atendimento humanizado e qualificado para gestantes, mulheres e crianças atendidas pela unidade, que é referência regional.