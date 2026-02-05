Veículos de Comunicação
Início Dourados

Entrevista

O quadro Vitrine de Negócios recebeu hoje (5) o Instituto Visão Solidária

Liziane Zarpelon

Daiane Presciliano, gerente da Unidade 01 do Instituto Visão Solidária. (Foto: Raissa Vitória)

O quadro Vitrine de Negócios recebeu hoje (5) o Instituto Visão Solidária, que está presente em Dourados com duas Unidades. O Instituto foi criado em 2015 e hoje está presente em todos os estados do Brasil, sendo que em Mato Grosso do Sul conta com 5 unidades. A missão do Instituto é democratizar o acesso aos óculos no Brasil.

Em entrevista, a gerente da Unidade 01, Daiane Presciliano, falou sobre como está a movimentação no comércio nestas primeiras semanas de 2026. “Para nós, esse início de ano foi de bastante movimento. Principalmente por conta da volta às aulas. As crianças com dificuldade ocular, professores também, toda galera da área educação, tem procurado bastante o IVS. Pensando nisso, estamos com uma promoção que abraça a família toda, com parcelas que cabem no bolso. Tanto os filhos, quanto os pais fazendo óculos multifocal entram na oferta”, pontua.

“Nós temos fabricação própria tanto de lente, quanto de armação. Tudo o que vendemos é 100% IVS. O IVS tem um setor para cada segmento. Produzimos em grande escala, e claro que fazendo uma quantidade grande, conseguimos um preço melhor!”, acrescenta.

Em todo Brasil são 285 unidades do Instituto Visão Solidária.

Confira a entrevista:

