Oito anos depois, condenado por estuprar netos é preso em Dourados

Foi preso em Dourados, na tarde desta quarta-feira (17), Celso Pereira, de 61 anos, acusado de estupro de vulnerável. Segundo o delegado Demerval Neto, responsável pelo caso, Pereira possuía mandado de prisão em aberto, por ser condenado pela comarca de Itaporanga de 21 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, majorado por ter sido cometido contra descendentes.

A ação foi realizada pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) após troca de informações entre a Polícia Civil de Itaporanga (SP) e a 1ª Delegacia de Polícia de Dourados.

As vítimas seriam os próprios netos do condenado. O crime ocorreu há mais de oito anos, mas o mandado de prisão definitivo seguia em aberto. Com a informação de que o homem estaria em Dourados, a equipe local do SIG efetuou a prisão.

Após a detenção, ele foi conduzido à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde permanece custodiado e deve iniciar o cumprimento da pena.