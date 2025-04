Olimpíadas Especiais das APAEs acontece com 180 atletas em Dourados

A 12ª edição das Olimpíadas Especiais das Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs), Edição Regional da 4ª Região, aconteceu nesta segunda e terça, dias 15 e 16, em Dourados, reunindo 180 atletas de 11 municípios do Mato Grosso do Sul.

A competição acontece a cada três anos e faz parte do calendário nacional das APAEs desde 1973. Estão presentes na edição de 2025 as delegações de Antônio João, Bela Vista, Caarapó, Guia Lopes da Laguna, Deodápolis, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Ponta Porã, Rio Brilhante e Dourados, cidade anfitriã. Nesta edição, o evento conta com apoio da Itaipu Binacional.

“O evento tem grande importância, começando pelo Esporte que promove saúde e bem-estar, além da questão da superação e da autoestima. Nesses dias, eles não são vistos como pessoas com deficiência, mas como atletas”, explica a diretora pedagógica da APAE de Dourados, Simone Quiles.

Ela também ressaltou o esforço da organização para realizar a edição regional. “As Olimpíadas Especiais já acontecem desde 1973. A cada três anos são realizadas as edições regional, estadual e nacional. O Mato Grosso do Sul é dividido em seis regiões. Nós somos a quarta e, de 14 municípios, 11 estão aqui com 180 atletas. A organização sem parcerias não teríamos conseguido”, afirmou.

O encerramento oficial está previsto para o fim da tarde de hoje. Os primeiros colocados se classificam para a fase estadual, que acontecerá em Chapadão do Sul, e os melhores desta etapa seguirão para a etapa nacional em Brasília, no final do ano.