Onze entidades assistenciais de Dourados recebem R$ 361 mil em emendas impositivas

A Prefeitura de Dourados realizou nesta quarta-feira (30) uma cerimônia para a entrega simbólica do repasse de R$ 361 mil em emendas impositivas direcionadas para 11 entidades assistenciais do município. A cerimônia foi realizada no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), onde recebeu os representantes das entidades.

Os recursos são indicações da legislatura anterior da Câmara Municipal, inseridas na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 e executadas por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

Entre as instituições contempladas, o Centro de Integração dos Adolescentes Dom Alberto (CEIA), recebeu R$ 39.500,00. “Em nome do Ceia Dom Alberto, gostaria de agradecer as destinações de emendas impositivas. Hoje fomos uma das entidades que receberam as destinações referentes ao ano de 2024 e é com muita gratidão, que agradecemos o olhar dos vereadores Elias Ishy, Juscelino Cabral, Jucemar Arnal e a amiga Daniela Hall em destinar esses recursos tão importantes para continuidade dos nossos serviços prestados. Somos parceiros da Prefeitura de Dourados, em especial da Secretaria de Assistência Social e de Educação. Gratidão pela confiança que nos é depositada”, destaca a coordenadora da entidade, Simone Brasil.

O CEIA atua em Dourados há 30 anos com atividades direcionadas às crianças e adolescentes, em risco social, um espaço de convívio saudável que os ajudem a desenvolver os valores humanos e cristãos, para que sejam agentes de mudanças e transformação social. “Através de recursos como estes conseguimos atender diariamente aproximadamente 200 crianças e adolescentes no período de contraturno com a oferta dos Grupos de Fortalecimento de Vínculos, oficinas de esporte e musicalização”, pontua.

Elizabeth F. Wirgues, diretora administrativa da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), destacou que o recurso é de extrema importância para continuidade dos trabalhos com as quase 200 pessoas que utilizam os serviços e será utilizado para aquisição de instrumentos musicais e materiais didáticos específicos para trabalhar nas aulas de música. “O recurso recebido será usado para implementar e enriquecer as aulas do projeto de Musicalização. Essas aulas acontecem semanalmente e queremos tornar o momento mais proveitoso e rico neste trabalho que leva tantos diferenciais para as famílias”, destacou.

As outras entidades que receberam as emendas foram: Lar de Crianças Santa Rita, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas (AAGD), Toca de Assis Irmãs, Asilo da Velhice Desampara de Dourados, Associação Pestalozzi de Dourados, Ação Familiar Cristã e o Instituto Fuziy.