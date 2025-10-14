Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Polícia

Operação 'Argos Panoptes' apura vazamento de informações sigilosas por estagiária da Vara Criminal em Naviraí

Kátia Kuratone

O vazamento foi descoberto após a análise do aparelho celular de um dos alvos da Operação Adsumus – Fase 2. (Foto: Divulgação PCMS)
O vazamento foi descoberto após a análise do aparelho celular de um dos alvos da Operação Adsumus – Fase 2. (Foto: Divulgação PCMS)

A Primeira Delegacia de Polícia Civil de Naviraí deflagrou, nesta terça-feira (14), a Operação “Argos Panoptes”. A ação contou com o apoio da Delegacia Regional, da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e da própria 1ª DP de Naviraí, e teve como objetivo cumprir três mandados de busca e apreensão domiciliar.

Conforma informações apuradas pela polícia, o vazamento teve início com uma estagiária que atuava na Vara Criminal de Naviraí, local por onde tramitava o processo da operação. Segundo as investigações, a estagiária, ao tomar conhecimento da deflagração da Adsumus, repassou a informação à sua irmã, advogada, que por sua vez avisou o irmão, responsável por divulgar os dados em um grupo de mensagens. Este último indivíduo já é conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas e por ser simpatizante da facção criminosa PCC.

A operação foi desencadeada para investigar o vazamento de informações sigilosas relacionadas à Operação “Adsumus – Fase 2”, deflagrada no último dia 7 de outubro, cujo foco era desarticular células da organização criminosa PCC e combater o tráfico de drogas local.

Segundo a polícia, o vazamento foi descoberto após a análise do aparelho celular de um dos alvos da Operação Adsumus – Fase 2, onde os investigadores localizaram um grupo de mensagens que reunia integrantes e simpatizantes da organização criminosa PCC. Foram encontradas informações detalhadas sobre a data da operação e sobre o uso de um helicóptero policial.

Com base nas mensagens trocadas, os investigadores identificaram a origem da divulgação e os demais envolvidos na propagação das informações sigilosas.

A Delegacia ressalta que, embora quatro pessoas tenham sido presas em flagrante por tráfico de drogas durante a Operação Adsumus – Fase 2, o vazamento das informações prejudicou os trabalhos investigativos, já que alguns alvos não foram localizados em suas residências e outros, previamente alertados, conseguiram apagar dados de seus celulares.

Diante dos fatos, a autoridade policial instaurou inquérito policial para apurar as responsabilidades. Os três suspeitos envolvidos no vazamento das informações são investigados com base no artigo 2º, §1º da Lei nº 12.850/2013, que trata dos crimes relacionados a organizações criminosas.

Significado do nome da operação

O nome “Argos Panoptes” faz referência a um personagem da mitologia grega — um gigante dotado de centenas de olhos espalhados pelo corpo, capaz de manter-se sempre vigilante, mesmo durante o sono, ao alternar quais olhos permaneciam abertos. Por esse motivo, Argos simboliza a vigilância constante, sendo considerado o guardião que nada deixa escapar de sua observação. O nome foi escolhido pela Polícia Civil para representar o trabalho minucioso e atento das equipes envolvidas na investigação, que buscam esclarecer o vazamento de informações sigilosas e garantir a integridade das ações policiais futuras. (Com informações da PCMS)

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Emerson Melgarejo, diretor executivo da empresa Monteo Investimentos falou sobre investimentos com planejamento, estratégia e rentabilidade. (Foto: Raíssa Vitória)

Entrevista

Monteo Investimentos assessora com estratégia e planejamento financeiro

No quadro Vitrine de Negócios desta terça-feira (14), o entrevistado Emerson Melgarejo, diretor executivo, franqueado da empresa Monteo Investimentos. Ele falou sobre investimentos com planejamento, estratégia e rentabilidade. “A Monteo Investimentos é hoje uma das grandes corretoras do país e trabalhamos principalmente com assessoria e planejamento para ajudar o nosso cliente a conquistar a renda […]