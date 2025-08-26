Operação da PF em três estados é decorrente de apreensão de droga em Dourados

A operação Tatu Peba deflagrada pela Polícia Federal hoje, nos estados do Piauí, Minas Gerais e Pernambuco, é decorrente de uma apreensão de droga realizada em Dourados. Segundo informações da PF, as investigações tiveram início com a apreensão em flagrante de mais de 400kg de maconha em Dourados.

A droga estava acondicionada em um fundo falso edificado no teto de um caminhão de mudanças. Os indícios apontaram que os investigados se deslocaram do Estado de Pernambuco para o Paraguai para pegar a droga.

O aprofundamento das investigações revelou tratar-se de um grupo de pessoas que se associaram, com fins de promover o tráfico internacional de grandes quantidades de drogas.

O objetivo da operação hoje, de acordo com a PF, foi o cumprimento de três Mandados de Busca e Apreensão nos estados.



Durante as buscas na casa de um dos investigados foram apreendidas duas pistolas e uma arma longa calibre 12. O alvo da diligência está cadastrado nos sistemas da Polícia Federal como Colecionar Atirador e Caçador – CAC. Em que pese as armas serem registradas, essas estavam acondicionadas de forma irregular, o que resultou na apreensão. (Com informações da PF)