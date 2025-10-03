Operação 'Ferroviária' em Ponta Porã prende cinco pessoas

A operação denominada “Ferroviária” deflagrada pela Polícia Civil em Ponta Porã – cidade localizada a 120km de Dourados, resultou na prisão de cinco pessoas. A ação da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã é voltada ao combate do tráfico de drogas e receptação de produtos que foram furtados na região da Vila Ferroviária, popularmente conhecida como “Favelinha”.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em endereços previamente identificados como pontos de venda de entorpecentes e contou com a participação da Delegacia Regional de Ponta Porã, 2ª Delegacia de Ponta Porã, Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), Delegacia de Antônio João, além da Polícia Militar, por meio do 4º Batalhão, com a Força Tática e o Canil e Guarda Municipal de Fronteira.

Segundo informações da polícia foram apreendidas porções de cocaína, crack e maconha, embaladas para comercialização, além de balanças de precisão, celulares, dinheiro em espécie e diversos objetos de origem suspeita. Também foram encontrados uma espingarda calibre 12, munições e um revólver.

Em uma das residências também foram apreendidos R$ 1.811,60 em moedas, R$ 9.500,00 em cédulas de real e G$ 5.859.000,00 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil guaranis), equivalente a aproximadamente R$ 4.600,00.

As cinco pessoas foram presas em flagrante delito e encaminhadas à delegacia para os devidos procedimentos legais. A Operação Ferroviária, segundo as autoridades, representa um importante golpe contra a rede de microtráfico, que atua em Ponta Porã e reforça o compromisso das forças de segurança em reduzir a criminalidade em uma das áreas mais sensíveis do Estado, marcada pela vulnerabilidade social e pela proximidade com a fronteira do Paraguai.