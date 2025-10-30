Veículos de Comunicação
Início Dourados

Balanço

Operação Fronteira apreende em torno de R$ 70 milhões em ilícitos

Kátia Kuratone

A Operação Fronteira, que foi deflagrada no dia 20 de outubro em várias partes do país, realizada por vários órgãos de segurança, gerou prejuízo até o momento de aproximadamente R$ 70 milhões ao crime organizado na região de fronteira com o Paraguai. (Divulgaçaõ)
A Operação Fronteira, que foi deflagrada no dia 20 de outubro em várias partes do país, realizada por vários órgãos de segurança, gerou prejuízo até o momento de aproximadamente R$ 70 milhões ao crime organizado na região de fronteira com o Paraguai, conforme divulgado na tarde desta quinta-feira (30). 

De acordo com os dados do balanço, foram apreendidas drogas, cigarros, pneus e diversos outros produtos contrabandeados do país vizinho que entram no país pela fronteira seca. Também houve a interceptação de 100 veículos, em torno de duas toneladas de drogas e seis prisões. 

Além disso, a operação tem objetivo de combater os crimes de fronteira e mapear as organizações criminosas.

“O trabalho começa com a integração das nossas inteligências, com as trocas de informação, com os objetivos bem definidos para aí, sim, a gente operar. É importante que cada um de nós possa operar em prol do outro, para que a gente mostre a presença do Estado brasileiro na faixa de fronteira”, diz o general Abelardo Prisco de Souza Neto, da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

A Operação Fronteira se estende até está sexta-feira (31), quando um novo balanço será divulgado. 

