Operação identifica suspeitos de tráfico de drogas na região da fronteira

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) realizou nesta quinta-feira (25), uma operação policial visando ao cumprimento de mandados de busca e apreensão em propriedades rurais situadas no município de Itaquiraí – cidade localizada a 185 km de Dourados.

Segundo a polícia, a investigação teve início após a apreensão de aproximadamente 8 toneladas de maconha escondidas em um caminhão Scania/R124, localizado em uma propriedade rural no assentamento Lua Branca, em Itaquiraí.

Os suspeitos fugiram do local na ocasião da abordagem. Durante a investigação, os responsáveis foram devidamente identificados, além de serem descobertos elementos que indicam a utilização do imóvel para práticas criminosas, incluindo o armazenamento e transporte de entorpecentes.

A operação busca aprofundar a investigação sobre o envolvimento dos suspeitos e a possível conexão entre as atividades criminosas e organizações locais, já que as ações de investigação apontam indícios de envolvimento de pessoas influentes na região, bem como estratégias de blindagem patrimonial para ocultação de bens e valores provenientes de atividades ilícitas.

Foram cumpridas buscas e apreensões nos endereços relacionados aos investigados, dentre eles, o imóvel rural em que o caminhão carregado com a droga foi apreendido em Itaquiraí. Além disso, também foram cumpridos mandados nas cidades de Mundo Novo (MS), Maringá (PR) e Itapetininga (PR).

Identificou-se que um dos alvos foi preso recentemente, com envolvimento em outra ocorrência de drogas e outros alvos sequer foram localizados.

A ação é parte de uma investigação detalhada sobre o tráfico de drogas e atividades ilícitas correlacionadas, com base em informações apuradas no relatório investigativo.

A operação contou com apoio da Delegacia de Polícia de Mundo Novo, Polícia Civil do Paraná e Polícia Civil de São Paulo, além do apoio do Departamento de Operação de Fronteiras – DOF, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, que ainda forneceu apoio aéreo, por meio da CGPA, contribuindo para a segurança e sucesso das diligências. (Com informações da PCMS)