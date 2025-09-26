Veículos de Comunicação
Início Dourados

Itaquiraí

Operação identifica suspeitos de tráfico de drogas na região da fronteira

Kátia Kuratone

Além de Itaquiraí, também foram cumpridos mandados nas cidades de Mundo Novo, Maringá e Itapetininga, no Paraná. (Divulgação PCMS)
A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) realizou nesta quinta-feira (25), uma operação policial visando ao cumprimento de mandados de busca e apreensão em propriedades rurais situadas no município de Itaquiraí – cidade localizada a 185 km de Dourados.

Segundo a polícia, a investigação teve início após a apreensão de aproximadamente 8 toneladas de maconha escondidas em um caminhão Scania/R124, localizado em uma propriedade rural no assentamento Lua Branca, em Itaquiraí.

Os suspeitos fugiram do local na ocasião da abordagem. Durante a investigação, os responsáveis foram devidamente identificados, além de serem descobertos elementos que indicam a utilização do imóvel para práticas criminosas, incluindo o armazenamento e transporte de entorpecentes.

A operação busca aprofundar a investigação sobre o envolvimento dos suspeitos e a possível conexão entre as atividades criminosas e organizações locais, já que as ações de investigação apontam indícios de envolvimento de pessoas influentes na região, bem como estratégias de blindagem patrimonial para ocultação de bens e valores provenientes de atividades ilícitas.

Foram cumpridas buscas e apreensões nos endereços relacionados aos investigados, dentre eles, o imóvel rural em que o caminhão carregado com a droga foi apreendido em Itaquiraí. Além disso, também foram cumpridos mandados nas cidades de Mundo Novo (MS), Maringá (PR) e Itapetininga (PR).

Identificou-se que um dos alvos foi preso recentemente, com envolvimento em outra ocorrência de drogas e outros alvos sequer foram localizados.

A ação é parte de uma investigação detalhada sobre o tráfico de drogas e atividades ilícitas correlacionadas, com base em informações apuradas no relatório investigativo.

A operação contou com apoio da Delegacia de Polícia de Mundo Novo, Polícia Civil do Paraná e Polícia Civil de São Paulo, além do apoio do Departamento de Operação de Fronteiras – DOF, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, que ainda forneceu apoio aéreo, por meio da CGPA, contribuindo para a segurança e sucesso das diligências. (Com informações da PCMS)

