Operação policial apreende 1,5 tonelada de droga e veículo furtado

Uma ação conjunta do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e a CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo) resultou na recuperação de um veículo Jeep Compass furtado em Santa Catarina com mais de 1,5 tonelada de droga, na última sexta-feira (27), em Maracaju. A droga foi avaliada em aproximadamente R$ 3,3 milhões.

Em diligências pela região com apoio do CGPA, o veículo foi encontrado abandonado. Em seu interior estavam armazenados 1.520 quilos de maconha. Ao checar as placas e agregados do veículo, constatou-se registro de furto em abril de 2025 na cidade de Florianópolis (SC). Ninguém foi preso.

A ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com o veículo e a droga, na Delegacia de Polícia Civil em Maracaju.