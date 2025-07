Ouvinte assíduo, Leandro Carlos é o 1º sorteado do Cafezão da Massa

O professor Leandro Carlos, foi o primeiro ouvinte a ser sorteado na nova promoção da Rádio Massa FM de Dourados, que reúne parceiros, empresários e ouvintes para um café da manhã nas instalações da rádio e permite conhecer nossos estúdios e participar do programa Microfone Aberto.

“Eu ouço a rádio praticamente o dia todo, é uma programação leve, diversificada, então ouço o tempo todo. Até tive uma outra situação, eu estava me preparando para trocar o meu carro quando ouvi um Flash da Massa falando sobre as condições de uma concessionária e fui e comprei o carro anunciado no flash”, conta.

A primeira edição do Cafezão da Massa foi realizada na manhã desta quarta-feira (30), e agora segue semanalmente, sempre às quartas. Para participar basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número (67) 99820-9099, enviar o seu nome completo e a mensagem “Cafezão da Massa”. O sorteado será anunciado às terças-feiras, no programa Tarde da Massa.

Confira a entrevista com o sorteado: