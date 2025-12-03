Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

INVESTIGAÇÃO

Pai acusado de espancar filho de 11 anos recebe liberdade provisória

Kátia Kuratone

O caso foi formalizado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados. (Divulgação)
O caso foi formalizado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados. (Divulgação)

O homem de 38 anos, acusado de maus-tratos contra o filho de 11 anos, ganhou a liberdade provisória, após a audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (3) em Dourados. Ele poderá responder ao processo em liberdade.

A defesa alegou que ele não possui histórico de agressões contra os outros filhos. O homem deverá cumprir medidas cautelares, como comparecimento mensal em juízo e atualização permanente de seu endereço.

Entenda o caso

A polícia investiga um caso de maus-tratos registrado nesta terça-feira (02), no Jardim Guaicurus, onde um homem de 38 anos foi preso em flagrante por ter espancado o filho, de 11 anos.

Segundo as informações policiais, o menino chegou à escola com diversos ferimentos nos braços, costas, pernas e alguns chegando a deixar a pele da criança em carne viva. O caso chamou atenção de uma professora, que acionou o Conselho Tutelar.

O garoto informou aos conselheiros que havia sido espancado pelo pai, após uma possível reprovação escolar. As agressões seriam praticadas com fios elétricos, chinelo e varas.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos