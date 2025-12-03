Pai acusado de espancar filho de 11 anos recebe liberdade provisória

O homem de 38 anos, acusado de maus-tratos contra o filho de 11 anos, ganhou a liberdade provisória, após a audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (3) em Dourados. Ele poderá responder ao processo em liberdade.

A defesa alegou que ele não possui histórico de agressões contra os outros filhos. O homem deverá cumprir medidas cautelares, como comparecimento mensal em juízo e atualização permanente de seu endereço.

Entenda o caso

A polícia investiga um caso de maus-tratos registrado nesta terça-feira (02), no Jardim Guaicurus, onde um homem de 38 anos foi preso em flagrante por ter espancado o filho, de 11 anos.

Segundo as informações policiais, o menino chegou à escola com diversos ferimentos nos braços, costas, pernas e alguns chegando a deixar a pele da criança em carne viva. O caso chamou atenção de uma professora, que acionou o Conselho Tutelar.

O garoto informou aos conselheiros que havia sido espancado pelo pai, após uma possível reprovação escolar. As agressões seriam praticadas com fios elétricos, chinelo e varas.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.