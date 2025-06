Pai de atleta agride árbitro durante partida de futsal em Dourados

Assistência Social

Programa Família Acolhedora segue com inscrições abertas em Dourados

O Programa Família Acolhedora segue com as inscrições abertas para as famílias interessadas até o dia 14 de julho. A ação, que conta com o apoio do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e são direcionadas pela Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), visa cadastrar e capacitar […]