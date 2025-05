Pai e filho morrem em grave acidente na MS-276; criança de 5 anos sobrevive

Veículo saiu da pista e colidiu com árvores; tragédia familiar aconteceu em Dourados, próximo ao distrito de Indápolis

Um grave acidente ocorrido por volta das 23h30 do sábado (17), na rodovia MS-276, em Dourados (MS), tirou a vida de Edivaldo Santana Silva, de 43 anos, e de seu filho Gustavo Alves da Silva, de apenas 11 anos.

Eles retornavam para casa quando a caminhonete Toyota Hilux conduzida por Edivaldo saiu da pista e colidiu contra várias árvores, próximo ao acesso ao distrito de Indápolis.

Segundo informações apuradas, o veículo teria se desgovernado em um trecho da rodovia e atingido violentamente pelo menos três árvores. O impacto contra uma das árvores de maior porte causou a destruição completa da parte frontal da caminhonete.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou pai e filho presos às ferragens, já sem vida. A colisão foi considerada de alta velocidade e causou destruição total do veículo.

Menino de 5 anos sobrevive ao acidente

O filho mais novo de Edivaldo, Otávio, de apenas 5 anos, também estava na caminhonete e foi o único sobrevivente do acidente. Ele foi socorrido com vida e encaminhado a um hospital de Dourados. O estado de saúde do menino não foi divulgado pelas autoridades até o momento.

As circunstâncias do acidente ainda estão sob investigação. A Polícia Civil e a Perícia Técnica devem emitir laudos nos próximos dias para esclarecer as causas da saída de pista e da perda de controle da direção por parte do condutor.