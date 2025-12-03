Pai é preso após espancar filho causando ferimentos em carne viva

A polícia investiga um caso de maus-tratos registrado nesta terça-feira (02), no Jardim Guaicurus, onde um homem de 38 anos foi preso em flagrante por ter espancado o filho, de 11 anos, deixando partes do corpo em carne viva.

Segundo as informações policiais, o menino chegou à escola com diversos ferimentos nos braços, costas, pernas e alguns chegando a deixar a pele da criança em carne viva. O caso chamou atenção de uma professora, que acionou o Conselho Tutelar.

O garoto informou aos conselheiros que havia sido espancado pelo pai após uma possível reprovação escolar. As agressões seriam frequentes e praticadas com fios elétricos, chinelo e varas.

Diante dos fatos o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados.