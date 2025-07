Paiol se mantem no mercado com tradição aliada à renovação

O quadro “Vitrine de Negócios” desta terça-feira (08/7) recebeu a proprietária da Paiol Agropecuária, Vanessa Santos. Ela conta a história tradicional em Dourados, referencia no ramo e que há 38 anos atende em Dourados, com variedade, qualidade e atendimento especializado.

Vanessa conta que a empresa teve início os seus pais, o “Seu Toninho” e a “Dona Nazaré”. Em 1985 eles vieram para Dourados a trabalho. No ano seguinte o pai se desligou de uma empresa multinacional na área doa agronegócio. Foi então que resolveu permanecer na cidade e iniciar o seu próprio negócio.

Atualmente Vanessa também está à frente do negócio e destaca a renovação constante que a empresa precisa passar para se manter ao passar dos anos. A era digital e as novidades do mercado são os principais motivadores para as atualizações.

A mudança de nicho também é outro ponto que ampliou o atendimento da Paiol, onde além dos produtos agrícolas, a empresa passou a atender outros tipos de produtos.

Confira a entrevista na íntegra: