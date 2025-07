Palestra traz ferramentas práticas para o varejo em Dourados

Em comemoração ao Dia do Comerciante, a Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) promove hoje (16/7) uma palestra com Edmour Saiani. O evento será realizado às 19h, no auditório da entidade, e promete ser uma oportunidade única de aprendizado, conexão e transformação para o varejo local. O diretor da ACED, Lídio Guerra, foi um dos entrevistados do Microfone Aberto desta quarta-feira e falou sobre o evento.

Com o tema “Atendimento e Inspirar para Comprar: o futuro do [seu] varejo”, Saiani trará uma abordagem moderna, com insights práticos e estratégias que os empresários poderão aplicar já no dia seguinte em suas empresas. O objetivo é ajudar os comerciantes a se prepararem para as novas exigências do mercado, reforçando a importância de equipes engajadas, clientes fidelizados e planejamento estratégico.

Os ingressos são vendidos à R$ 50,00 de forma online, clique aqui para adquirir.

Além de ser uma ação voltada para o desenvolvimento dos negócios, o evento também tem um caráter social. Parte do valor arrecadado com os ingressos será destinada ao Hospital de Amor de Dourados, que desenvolve um trabalho humanizado e gratuito no combate ao câncer atendendo Dourados e toda a macrorregião de saúde.

Edmour Saiani é palestrante, consultor, conselheiro, mentor e autor dos livros. Ele é fundador da Ponto de Referência, consultoria que ajuda marcas a construírem ESG. Estudou engenharia mecânica no ITA. Fez até foguete, mas resolveu praticar outra engenharia: de gente! Fez pós-graduação no CEAG em Marketing pela FGV SP.

Como executivo, evoluiu de engenheiro até se tornar CEO. Aí resolveu empreender. Fundou há quase 30 anos a Ponto de Referência, consultoria que ajuda marcas a construírem ESG. Outro ESG. Ecossistema Simbiótico de Gente ou se preferir ajuda marcas a formarem Times muito competentes, integrados e inovadores, num ambiente com atendimento que conquiste cada vez mais Clientes por cada vez mais tempo.

A ação tem apoio do Sebrae e da Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul (FAEMS), reforçando o compromisso do associativismo com o fortalecimento do comércio regional. É uma palestra que vai provocar reflexões, mudar rotas e, acima de tudo, contribuir com o crescimento de cada empresário que participar.

Confira a entrevista na íntegra: