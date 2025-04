PAM abre neste sábado e domingo para vacinação contra a Influenza

O fim de semana terá uma oportunidade de vacinação para as famílias douradenses. O Pronto Atendimento Médico (PAM) estará aberto neste sábado (4) e domingo (5), das 7h às 17h, para ampliar a vacinação contra a Influenza.

O objetivo é garantir que um maior número de pessoas pertencentes ao grupo prioritário tenha acesso à imunização, especialmente aquelas que não conseguem se vacinar durante a semana nas Unidades Básicas de Saúde, por conta do horário de atendimento.

A vacina de 2025 protege contra as cepas H1N1, H3N2 e B e pode ser administrada juntamente com outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha de vacinação abrange crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, integrantes das forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários, funcionários dos Correios, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, além de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e idosos com 60 anos ou mais.

Com a proximidade do inverno e o aumento de casos de doenças respiratórias, a Secretaria de Saúde reforça o alerta para que os grupos prioritários compareçam aos postos de vacinação o quanto antes.