Paraguaios são mortos por pistoleiros enquanto almoçavam

A polícia de Ponta Porã, cidade há pouco mais de 100 km de Dourados e que faz fronteira com o Paraguai, trabalha na investigação da execução de três homens, de nacionalidade paraguaia. O crime aconteceu em uma lanchonete nesta quinta-feira (25/9), localizada na Linha Internacional entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, no momento em que as vítimas iriam começar a almoçar.

Segundo as informações policiais, Virgilio Fretes Mareco, de 28 anos, Aldo Gimenez Velazquez, de 30 anos, e Rodrigo Rámon Ferreira Barrios, de 27 anos, chegaram ao local acompanhados da esposa de um deles, que está gravida, e o filho do casal, de dez anos, quando pediram a refeição.

Em determinado momento, dois pistoleiros chegaram de motocicleta e armados com pistolas nove milímetros. Eles mandaram a mulher e a criança se afastarem e abriram fogo. Dois homens morreram sentados nas cadeiras, em frente aos pratos de comida. O terceiro tentou se levantar para correr, mas foi atingido com vários tiros e caiu na calçada.

Ainda conforme as informações, as vítimas eram de Yby Yaú, povoado paraguaio localizado a 100 km de Ponta Porã e base de traficantes de drogas.

Testemunhas afirmaram ouvir ao menos 30 disparos, a polícia já colheu depoimentos e imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, que atua em conjunto com a polícia paraguaia.