Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

FRONTEIRA

Paraguaios são mortos por pistoleiros enquanto almoçavam

Jhonatan Xavier

Virgilio (à esquerda), Rodrigo (centro) e Aldo, foram mortos nesta quinta-feira (25) / Foto: Reprodução
Virgilio (à esquerda), Rodrigo (centro) e Aldo, foram mortos nesta quinta-feira (25) / Foto: Reprodução

A polícia de Ponta Porã, cidade há pouco mais de 100 km de Dourados e que faz fronteira com o Paraguai, trabalha na investigação da execução de três homens, de nacionalidade paraguaia. O crime aconteceu em uma lanchonete nesta quinta-feira (25/9), localizada na Linha Internacional entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, no momento em que as vítimas iriam começar a almoçar.

Segundo as informações policiais, Virgilio Fretes Mareco, de 28 anos, Aldo Gimenez Velazquez, de 30 anos, e Rodrigo Rámon Ferreira Barrios, de 27 anos, chegaram ao local acompanhados da esposa de um deles, que está gravida, e o filho do casal, de dez anos, quando pediram a refeição.

Em determinado momento, dois pistoleiros chegaram de motocicleta e armados com pistolas nove milímetros. Eles mandaram a mulher e a criança se afastarem e abriram fogo. Dois homens morreram sentados nas cadeiras, em frente aos pratos de comida. O terceiro tentou se levantar para correr, mas foi atingido com vários tiros e caiu na calçada.

Ainda conforme as informações, as vítimas eram de Yby Yaú, povoado paraguaio localizado a 100 km de Ponta Porã e base de traficantes de drogas.

Testemunhas afirmaram ouvir ao menos 30 disparos, a polícia já colheu depoimentos e imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, que atua em conjunto com a polícia paraguaia.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos