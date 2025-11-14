Veículos de Comunicação
Paraguaios são presos com caminhonete roubada no Paraná

Jhonatan Xavier

Veículo havia sido roubado no ano passado, no Paraná / Foto: DOF/Divulgação
Veículo havia sido roubado no ano passado, no Paraná / Foto: DOF/Divulgação

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira, DOF, recuperaram, nesta quinta-feira (13), na MS-386, em Ponta Porã, uma caminhonete Toyota Hilux roubada no Estado do Paraná. Na ação, dois paraguaios, de 35 e 37 anos, foram presos.

De acordo com as informações policiais, a ação aconteceu durante bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando os militares abordaram a dupla. Durante checagem ao veículo, que estava com placas paraguaias, os policiais constataram que a caminhonete era brasileira e havia sido roubada no ano passado, na cidade de Cascavel (PR).

Os homens afirmaram que pegaram a caminhonete com um amigo para irem até Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Os dois e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

