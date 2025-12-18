Paróquia Sagrado Coração de Jesus faz campanha para arrecadar 500 pares de tênis em Dourados

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que fica no Parque Alvorada, em Dourados, realiza anualmente a campanha “Natal Solidário” com diferentes focos de arrecadação a cada ano. Este ano, a campanha está arrecadando tênis novos ou usados. O objetivo é arrecadar 500 pares até segunda-feira, dia 22 de dezembro.

“Eu sou prova disso, um dia quando morava no interior de Minas Gerais, eu também precisei e quando chegou a mim uma ajuda como essa, eu vivi uma alegria do céu, mas uma alegria que alguém me ofereceu”, afirma o padre Toninho, pároco da paróquia.

As doações podem ser entregues durante as missas ou nos horários de atendimento da secretaria paroquial. O tênis pode ser de qualquer tamanho.

Nas redes sociais da paróquia, a informação é de que faltam 192 pares de tênis para a meta ser alcançada.