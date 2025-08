Parques dos Ipês e Rego D’água terão treinos funcionais gratuitos

A Fundação de Esportes de Dourados (Funed) está abrindo novas turmas com oferta de atividades físicas na modalidade Aula Funcional. O treino é oferecido com exercícios voltados para o condicionamento físico, fortalecimento muscular e bem-estar da pessoa adulta.

As aulas serão às terças e quintas-feiras, a partir das 18h, no Parque dos Ipês. Já às quartas e sextas-feiras, também a partir das 18h, o treinamento físico será realizado no Parque Rego D’água, localizado na região do grande Água Boa.

As inscrições estão abertas, são gratuitas, e podem ser feitas diretamente com o professor Amauri Paulovic. Informações no número (67) 99809-8635.