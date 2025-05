Pavilhão de Ovinos da Expoagro oferta cerca de 200 animais

O Pavilhão de Ovinos na EXPOAGRO 2025 vai oferecer cerca de 200 animais reprodutores e matrizes das raças Suffolk, Texel, White Dorper, Dorper e Santa Inês e cabritos Boer. São raças testadas e adaptadas ao Mato Grosso do Sul com bom desenvolvimento e produtividade e também alta capacidade reprodutiva para o clima regional.

Conforme o produtor rural e diretor do Sindicato Rural de Dourados, Júlio César Azambuja Rocha, os resultados da Expogrande foram satisfatórios em termos de mercado e para Dourados deve haver um crescimento no volume de negócios, e por se tratar do segundo evento do ano, já há um parâmetro estabelecido e a comercialização deve ser maior ainda. “Temos uma tradição dentro da EXPOAGRO de oferecer qualidade e difundir conhecimento com nossos parceiros, garantindo o futuro de nossa atividade”, disse Júlio César.

59ª EXPOAGRO

A EXPOAGRO 2025 é um dos maiores eventos do agronegócio no interior de Mato Grosso do Sul, reunindo produtores, empresários e público para celebrar a força do campo e a cultura local e acontece de 9 a 18 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho.

Além das atrações culturais e de entretenimento, a Expoagro 2025 contará com rodeios, exposições agropecuárias, leilões, palestras técnicas, provas equestres, como laço comprido, laço curto, três tambores e hipismo, além de palestras técnicas com especialistas renomados. Os shows confirmados incluem apresentações de Henrique & Juliano, Israel & Rodolffo, Cat Dealers e Jiraya Uai.

A Expoagro 2025 tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e SETESC – Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura.