PCMS incinera quase uma tonelada de drogas em Fátima do Sul

Na manhã desta quinta-feira (26), a Primeira Delegacia de Polícia Civil de Fátima do Sul realizou a incineração de aproximadamente uma tonelada de entorpecentes, em ato ocorrido nas dependências da Usina Fátima do Sul Agro Energética. A operação contou com representantes Vigilância Sanitária, garantindo o rigor técnico e legal da ação.

A destruição dos entorpecentes, apreendidos durante o mês de junho, ocorreu justamente no dia 26 de junho, data em que se celebra o Dia Internacional de Combate às Drogas, reforçando o simbolismo do comprometimento institucional da Polícia Civil no enfrentamento direto ao tráfico de entorpecentes.

Ao longo dos últimos anos, a região tem registrado relevantes apreensões, reflexo do trabalho integrado de investigação, repressão e inteligência desempenhado pelas equipes da Polícia Civil, bem como da Polícia Militar.

*Com informações da assessoria