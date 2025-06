Com 13 votos contrários pedido de cassação de Isa é arquivado

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Salles Junior traz palestra sobre neurociência e conquista de clientes

Conhecido por seu estilo dinâmico, conteúdo transformador e larga experiência com treinamentos corporativos, Salles Junior será o palestrante da edição de junho do Despertar para o Trabalho, promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED). O evento acontece no próximo dia 11, pontualmente às 7h, no auditório da entidade, com entrada gratuita mediante inscrição […]