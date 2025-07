Penitenciária Estadual de Dourados inaugura Sala do Advogado

Foi inaugurada na manhã desta terça-feira (08/7), na Penitenciaria Estadual de Dourados (PED) a Sala do Advogado, um espaço que permite ao profissional melhores condições de trabalho. O secretário-geral e corregedor geral da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul (OAB-MS), Luiz Renê Gonçalves do Amaral, esteve em Dourados para a inauguração da sala e concedeu entrevista ao Microfone Aberto para falar sobre o tema.

Segundo ele, a nova sala garante melhor condição de trabalho, para que o advogado possa aguardar seus clientes, preparar o atendimento e exercer seu trabalho e, consequentemente, o direito de defesa que todo o indivíduo tem por lei.

Ele ainda ressalta que a inauguração reforça a valorização da advocacia, o fortalecimento das prerrogativas profissionais e a parceria com a secretaria de segurança.

Confira a entrevista na íntegra: