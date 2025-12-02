Carga de perfumes contrabandeados que saiu de Dourados é apreendida na MS-134

Uma carga de perfumes contrabandeados foi apreendida por uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária nesta segunda-feira (1/12). Segundo a polícia, eles eram transportados de forma irregular em um ônibus interestadual que seguia de Dourados para São Paulo (SP) e foram avaliados em cerca de R$ 18 mil.

A ação ocorreu por volta das 20h30, durante fiscalização de rotina no km 149 da MS-134, entre Nova Andradina e Batayporã.

Durante uma vistoria no compartimento de bagagens, os policiais encontraram três caixas com peso acima do normal, o que despertou suspeita. A documentação apresentada pela transportadora informava o envio de apenas cinco frascos de perfume, uma quantidade incompatível com o volume e o peso dos pacotes.

Ao abrir as caixas, a equipe constatou que elas estavam cheias de perfumes importados sem nota fiscal e sem qualquer comprovação de regular importação, configurando o crime de descaminho.

A Polícia Federal foi acionada e orientou que a carga fosse encaminhada à Receita Federal. Todo o material foi apreendido e permanecerá na Base Operacional de Nova Andradina até a data marcada para entrega ao órgão federal.