Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Crime de descaminho

Carga de perfumes contrabandeados que saiu de Dourados é apreendida na MS-134

Kátia Kuratone

Uma carga de perfumes contrabandeados foi apreendida por uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária nesta segunda. (Divulgação BPMR)
Uma carga de perfumes contrabandeados foi apreendida por uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária nesta segunda. (Divulgação BPMR)

Uma carga de perfumes contrabandeados foi apreendida por uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária nesta segunda-feira (1/12). Segundo a polícia, eles eram transportados de forma irregular em um ônibus interestadual que seguia de Dourados para São Paulo (SP) e foram avaliados em cerca de R$ 18 mil.

A ação ocorreu por volta das 20h30, durante fiscalização de rotina no km 149 da MS-134, entre Nova Andradina e Batayporã.

Durante uma vistoria no compartimento de bagagens, os policiais encontraram três caixas com peso acima do normal, o que despertou suspeita. A documentação apresentada pela transportadora informava o envio de apenas cinco frascos de perfume, uma quantidade incompatível com o volume e o peso dos pacotes.

Ao abrir as caixas, a equipe constatou que elas estavam cheias de perfumes importados sem nota fiscal e sem qualquer comprovação de regular importação, configurando o crime de descaminho.

A Polícia Federal foi acionada e orientou que a carga fosse encaminhada à Receita Federal. Todo o material foi apreendido e permanecerá na Base Operacional de Nova Andradina até a data marcada para entrega ao órgão federal.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos