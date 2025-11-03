Veículos de Comunicação
Período de pré-matrículas das escolas estaduais começa hoje em Dourados

Kátia Kuratone

Primeira etapa, de preenchimento dos dados, pode ser realizada pelo portal da Matrícula Digital, por telefone ou de forma presencial. (Fotos: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo)
A primeira etapa do período de pré-matrículas da REE (Rede Estadual de Ensino) começou nesta segunda-feira (3). Segundo divulgado pela assessoria do Governo do Estado, os interessados em continuar, ou em ingressar, em uma das unidades escolares estaduais devem realizar o preenchimento das informações necessárias até o dia 31 de dezembro deste ano, a fim de garantir as vagas para o ano letivo de 2026.

Para o atendimento da demanda, a SED disponibiliza aproximadamente 200 mil vagas nos 79 municípios de MS, contemplando tanto novos estudantes quanto a renovação de matrículas dos alunos que já fazem parte da Rede Estadual em 2025.

Confirmação de permanência

Já o atendimento das demandas de confirmação de permanência dos estudantes que já fazem parte da Rede Estadual e para o ingresso dos alunos de outras redes, o site da Matrícula Digital passou por uma atualização, visando eficiência e acessibilidade.

No endereço www.matriculadigital.ms.gov.br os interessados podem encontrar as informações necessárias para efetuar o preenchimento dos dados necessários, bem como outros canais de contato em caso de dúvidas.

Para efetuar a pré-matrícula, primeira etapa para a garantia de vaga, os pais/responsáveis devem consultar a aba “acesso rápido”, selecionar uma das opções de ingresso e seguir os passos apresentados.

Em caso de eventuais dúvidas ou problemas para o acesso, o contato por telefone é pelo número 0800-647-0028 (telefone fixo) ou 3314-1212 (telefone celular). No site da Matrícula Digital a SED também disponibiliza outros números para contato.

