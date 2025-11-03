Período de pré-matrículas das escolas estaduais começa hoje em Dourados



A primeira etapa do período de pré-matrículas da REE (Rede Estadual de Ensino) começou nesta segunda-feira (3). Segundo divulgado pela assessoria do Governo do Estado, os interessados em continuar, ou em ingressar, em uma das unidades escolares estaduais devem realizar o preenchimento das informações necessárias até o dia 31 de dezembro deste ano, a fim de garantir as vagas para o ano letivo de 2026.

Para o atendimento da demanda, a SED disponibiliza aproximadamente 200 mil vagas nos 79 municípios de MS, contemplando tanto novos estudantes quanto a renovação de matrículas dos alunos que já fazem parte da Rede Estadual em 2025.

Confirmação de permanência

Já o atendimento das demandas de confirmação de permanência dos estudantes que já fazem parte da Rede Estadual e para o ingresso dos alunos de outras redes, o site da Matrícula Digital passou por uma atualização, visando eficiência e acessibilidade.

No endereço www.matriculadigital.ms.gov.br os interessados podem encontrar as informações necessárias para efetuar o preenchimento dos dados necessários, bem como outros canais de contato em caso de dúvidas.

Para efetuar a pré-matrícula, primeira etapa para a garantia de vaga, os pais/responsáveis devem consultar a aba “acesso rápido”, selecionar uma das opções de ingresso e seguir os passos apresentados.

Em caso de eventuais dúvidas ou problemas para o acesso, o contato por telefone é pelo número 0800-647-0028 (telefone fixo) ou 3314-1212 (telefone celular). No site da Matrícula Digital a SED também disponibiliza outros números para contato.