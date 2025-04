Pesca no lago do Parque Antenor Martins está liberada neste 1º de Maio

A pesca estará liberada no lago do Parque Antenor Martins, no Jardim Flórida, durante o feriado do Dia do Trabalhador, nesta quinta-feira (1º de maio). A atividade será permitida das 7h às 17h. A informação foi divulgada pelo prefeito Marçal Filho na tarde desta quarta-feira (30), por meio de suas redes sociais.

“Atenção Guarda Municipal e Defesa Civil, nesta quinta das 7h às 17h liberada a pesca”, declarou o prefeito, destacando que a liberação é uma exceção em comemoração à data. Normalmente, a pesca no lago é autorizada apenas no primeiro e no último domingo de cada mês.

Marçal ressaltou que o lago ainda está bem abastecido, lembrando que, na Semana da Páscoa, a prefeitura realizou a soltura de 2,5 toneladas de peixes das espécies pacu, tambacu e patinga. “Ainda tem muito peixe”, disse o prefeito, incentivando a população a aproveitar o dia de folga com lazer e responsabilidade.

Ele também fez um apelo aos pescadores para que cuidem do parque. “Quem for pescar, por favor, jogue o lixo no lixo e deixe o espaço limpo”, reforçou.