Pesquisa aponta aumento de 1,4% no preço médio da gasolina e de 4,22% do etanol em Dourados

Kátia Kuratone

Segundo o Procon, os menores preços encontrados foram: na gasolina comum, R$ 6,19; no etanol, R$ 3,79; no diesel comum, R$ 5,79; e no diesel S10, R$ 5,95. ( Divulgação/Procon)
Uma nova pesquisa de preços de combustíveis apontou um aumento de 1,4% no preço médio da gasolina comum em Dourados e de 4,22% no preço médio do etanol. Segundo o setor de fiscalização do Procon, em janeiro de 2026, o valor da gasolina é de R$ 6,37, enquanto que em dezembro do ano passado, o preço médio praticado era de R$ 6,28, ou seja, um aumento de 1,4%.

Já o preço médio do etanol, em janeiro/2026, é de R$ 4,44, sendo que em dezembro/2025 era de R$ 4,26, registrando aumento de 4,22% no preço médio.

Segundo o Procon, os menores preços encontrados foram: na gasolina comum, R$ 6,19; no etanol, R$ 3,79; no diesel comum, R$ 5,79; e no diesel S10, R$ 5,95.

O menor preço encontrado para a gasolina (R$ 6,19) é R$ 0,09 mais barato que o preço médio praticado (R$ 6,28) e é R$ 0,30 mais barato do que o maior preço encontrado (R$ 6,49).

A diferença entre o menor preço encontrado na gasolina comum (R$ 6,19) e o maior preço (R$ 6,51) é de 5,17%; no etanol, a diferença entre o menor (R$ 3,79) e o maior preço (R$ 4,79) é de 26,39%; no diesel comum, a diferença entre o menor (R$ 5,79) e o maior preço (R$ 6,69) é de 15,54%; e, no diesel S10, a diferença entre o menor (R$ 5,95) e o maior preço (R$ 6,79) é de 14,12%.

E em relação ao diesel comum, a pesquisa não apresentou variação no preço médio, considerando R$ 6,16, tanto em janeiro/2026 quanto em dezembro/2025. Por sua vez, o diesel S10 apresentou nesta pesquisa o valor médio de R$ 6,25, enquanto que na pesquisa do mês de dezembro de 2025 era de R$ 6,24, representando um aumento de 0,16% no preço médio.

O levantamento foi realizado nos dias 27 e 28 de janeiro, em 40 estabelecimentos da cidade e distritos, comparando-se valores do etanol, diesel comum e S10 e gasolina comum e aditivada.

O Procon lembra que os consumidores podem exigir a análise do combustível para descobrir o teor de álcool presente na gasolina, teste esse que será feito pelo próprio funcionário do posto de combustível e na frente do consumidor.

Confira a pesquisa:

Em caso de dúvidas ou reclamação, o consumidor pode ligar para o número 2222-1539.

A Câmara Municipal de Dourados retornou às atividades regulares nesta terça-feira (3) com a realização da primeira Sessão Ordinária do ano legislativo de 2026. (Foto: Kátia Kuratone)

Na primeira Sessão Ordinária, vereadores aprovam composições das comissões permanentes para 2026

Na primeira Sessão Ordinária do ano legislativo de 2026, os vereadores de Dourados apresentaram e aprovaram as novas composições das 22 comissões permanentes da Câmara de Dourados para 2026. Segundo a assessoria da Casa de Leis, esses grupos têm função técnica, realizam estudos e emitem pareceres especializados sobre projetos e assuntos de interesse do município. […]
No Dia Mundial do Câncer, INCA apresenta novas estimativas de incidência da doença no Brasil

No Dia Mundial do Câncer, INCA apresenta novas estimativas de incidência da doença no Brasil

Nesta quarta-feira (04) é celebrado o Dia Mundial do Câncer, uma data para marcar a importância da prevenção contra essa doença. Nesta manhã, o Instituto Nacional de Câncer  (INCA) divulgou os dados da “Estimativa 2026–2028: incidência de câncer no Brasil”.  O levantamento norteia o planejamento de políticas públicas, ações de prevenção, diagnóstico e atenção oncológica […]
O quadro “Explicando Direito” desta quarta-feira (04) recebeu o advogado Heltonn Gomes, da Nunes & Gomes Advocacia e Assessoria, que falou sobre tratamentos e medicamentos de alto custo. O advogado explica como funciona e quais são as regras para os cidadãos que precisam solicitar os atendimentos e medicamentos de alto custo, seja pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por meio dos planos de saúde pagos.

Explicando Direito de hoje falou sobre tratamentos e medicamentos de alto custo

