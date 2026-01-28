Pesquisa aponta aumento de 1,4% no preço médio da gasolina e de 4,22% do etanol em Dourados

Uma nova pesquisa de preços de combustíveis apontou um aumento de 1,4% no preço médio da gasolina comum em Dourados e de 4,22% no preço médio do etanol. Segundo o setor de fiscalização do Procon, em janeiro de 2026, o valor da gasolina é de R$ 6,37, enquanto que em dezembro do ano passado, o preço médio praticado era de R$ 6,28, ou seja, um aumento de 1,4%.

Já o preço médio do etanol, em janeiro/2026, é de R$ 4,44, sendo que em dezembro/2025 era de R$ 4,26, registrando aumento de 4,22% no preço médio.

Segundo o Procon, os menores preços encontrados foram: na gasolina comum, R$ 6,19; no etanol, R$ 3,79; no diesel comum, R$ 5,79; e no diesel S10, R$ 5,95.

O menor preço encontrado para a gasolina (R$ 6,19) é R$ 0,09 mais barato que o preço médio praticado (R$ 6,28) e é R$ 0,30 mais barato do que o maior preço encontrado (R$ 6,49).

A diferença entre o menor preço encontrado na gasolina comum (R$ 6,19) e o maior preço (R$ 6,51) é de 5,17%; no etanol, a diferença entre o menor (R$ 3,79) e o maior preço (R$ 4,79) é de 26,39%; no diesel comum, a diferença entre o menor (R$ 5,79) e o maior preço (R$ 6,69) é de 15,54%; e, no diesel S10, a diferença entre o menor (R$ 5,95) e o maior preço (R$ 6,79) é de 14,12%.

E em relação ao diesel comum, a pesquisa não apresentou variação no preço médio, considerando R$ 6,16, tanto em janeiro/2026 quanto em dezembro/2025. Por sua vez, o diesel S10 apresentou nesta pesquisa o valor médio de R$ 6,25, enquanto que na pesquisa do mês de dezembro de 2025 era de R$ 6,24, representando um aumento de 0,16% no preço médio.

O levantamento foi realizado nos dias 27 e 28 de janeiro, em 40 estabelecimentos da cidade e distritos, comparando-se valores do etanol, diesel comum e S10 e gasolina comum e aditivada.

O Procon lembra que os consumidores podem exigir a análise do combustível para descobrir o teor de álcool presente na gasolina, teste esse que será feito pelo próprio funcionário do posto de combustível e na frente do consumidor.

Confira a pesquisa:

Em caso de dúvidas ou reclamação, o consumidor pode ligar para o número 2222-1539.