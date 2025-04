Pesquisa aponta aumento de 4,01% no preço da cesta básica em Dourados

Educação

Demandas da educação são debatidas com secretário estadual em Dourados

As principais demandas da Educação em Dourados foram tema de uma reunião na manhã desta quarta-feira (2) entre os vereadores de Dourados e o secretário estadual de Educação, Helio Daher. No encontro foram debatidas as ações e os investimentos realizados pelo Estado no município e também apresentadas as intervenções consideradas prioritárias para a melhoria do […]