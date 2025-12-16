Veículos de Comunicação
Pesquisa aponta variação de 29% nos produtos da cesta de natal em Dourados, segundo o Procon

Kátia Kuratone

Segundo o Procon, em relação à pesquisa de ceia de Natal realizada em dezembro de 2024, constatou-se que houve um aumento de 5,47%. (Divulgação)
Os fiscais do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) visitaram 12 estabelecimentos comerciais da cidade e conferiram os preços de 55 itens da cesta de natal, entre eles panetones, carnes (aves, suína, bovina e peixe), frutas, enlatados e bebidas.

Desses produtos pesquisados, 17 apresentaram diferença superior a 100% do estabelecimento com menor preço para o de maior preço. Ficou constatado ainda que a diferença do estabelecimento com menor e o de maior preço é de 29,48%.

Segundo o Procon, em relação à pesquisa de ceia de Natal realizada em dezembro de 2024, constatou-se que houve um aumento de 5,47% no preço médio da cesta de Natal.

“É importante, também, nesta pesquisa, considerar o custo benefício do deslocamento no caso de estabelecimentos que estão apresentando produtos mais baratos que o da sua região”, sugere o procurador-chefe do Procon de Dourados, Lenílson Almeida da Silva, lembrando, ainda, que o consumidor deve sempre exigir a nota fiscal no ato da compra.

O Procon orienta que o consumidor deve efetuar uma cuidadosa pesquisa de preço, avaliando sempre a relação preço e qualidade, ficar atento às informações contidas nos rótulos e embalagens, como peso líquido, composição, data de fabricação, prazo de validade e condições de conservação.

O Procon orienta também que, em caso de dúvida ou reclamação, o consumidor pode ligar para o número 2222-1536 (ou 2222-1539) ou enviar mensagem para o e-mail: [email protected]. (Com informações da Assecom)

Confira a pesquisa completa:

