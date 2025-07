Pesquisa do Procon aponta pequena queda no preço médio dos combustíveis em Dourados

O Procon de Dourados (Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor), divulgou uma pesquisa de preços de combustíveis, onde foram pesquisados 40 estabelecimentos, na cidade e distritos, nos dias 24 e 25 de julho.

Segundo divulgou o Procon, foram comparados os valores do etanol, diesel comum e S10 e gasolina comum e aditivada. O menor preço encontrado na gasolina comum foi de R$ 6,19; no etanol o menor preço é de R$ 3,69; no diesel comum o menor preço foi de R$ 5,79 e no diesel S10 o menor preço praticado é de R$ 5,89.

A diferença entre o menor preço encontrado na gasolina comum (R$6,19) e o maior preço (R$ 6,49) é de 4,85%. No etanol, a diferença entre o menor (R$3,69) e maior preço (R$ 4,69) é de 27,10%; no diesel comum, a diferença entre o menor (R$ 5,79) e o maior preço (R$ 6,69) é de 15,54% e no diesel S10, a diferença entre o menor (R$ 5,89) e o maior preço (R$ 6,79) é de 15,28%.

Queda no preço

A pesquisa do Procon apontou que o preço médio da gasolina comum em Dourados, em julho de 2025, é de R$ 6,28. Em junho, o preço médio praticado era de R$ 6,33, ou seja, houve redução no preço médio de 0,79%.

Já o preço médio do etanol, em julho, é de R$ 4,27, sendo que em junho era de R$ 4,33, queda de 1,40% no preço médio. Em relação ao diesel comum, nesta pesquisa apontou o preço médio de R$ 6,16, enquanto que em junho o preço médio era de R$ 6,22, queda de 0,97%.

Por sua vez, o diesel S10 apresentou nesta pesquisa o valor médio de R$ 6,23 e, na pesquisa do mês de junho apresentou preço médio de R$ 6,29, mostrando uma redução de 0,96% no preço médio.

O menor preço encontrado nos postos da cidade foram: na gasolina (R$ 6,19), é R$ 0,09 mais barato que o preço médio praticado (R$ 6,33) e R$ 0,30 mais barato do que o maior preço encontrado (R$ 6,49).

O Procon informa que os consumidores poderão exigir a análise do combustível para descobrir o teor de álcool presente na gasolina. O teste deve ser feito pelo próprio funcionário do posto de combustível e na frente do consumidor.

Qualquer dúvida ou reclamação o consumidor pode ligar para o número 2222-1539 ou enviar mensagem para o e-mail [email protected] ou, ainda, registrar através do link https://procon.dourados.ms.gov.br/index.php?class=ReclamacaoForm

(Com informações da Assecom)

Pesquisa Completa: