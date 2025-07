PF apreende 1,3 tonelada de droga escondida na zona rural de Naviraí

Polícia

Homem é preso acusado de assediar crianças em parque de Dourados

Um homem de 48 anos foi detido pela polícia militar, após ser acusado de assediar crianças no parque do BNH I Plano. A ação ocorreu com base em denúncias de testemunhas que relataram que viram o homem praticando ato obsceno em via pública, masturbando-se à vista de frequentadores do parque. A polícia foi acionada e encontrou […]