PF apreende 226 celulares contrabandeados em Dourados

A Polícia Federal e a Receita Federal realizaram a apreensão de diversos aparelhos celulares de alto valor. Segundo a polícia, os aparelhos foram introduzidos irregularmente no território nacional, sem as formalidades legais previstas na legislação aduaneira.

Durante a fiscalização, os policiais federais localizaram 226 celulares que estavam ocultos em compartimentos falsos no interior do veículo, sem documentação fiscal e sem comprovação de regularidade alfandegária.

A abordagem ocorreu na rodovia MS-162, em Dourados, quando os policiais interceptaram um veículo que tinha como origem Ponta Porã.

A condutora do veículo foi detida e conduzida à Delegacia de Policia Federal de Dourados, onde foi autuada em flagrante. (Com informações da PF)