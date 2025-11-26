Veículos de Comunicação
PF apreende 226 celulares contrabandeados em Dourados

Kátia Kuratone

A condutora do veículo foi detida e conduzida à Delegacia de Policia Federal de Dourados, onde foi autuada em flagrante. (Foto: Divulgação PF)
A Polícia Federal e a Receita Federal realizaram a apreensão de diversos aparelhos celulares de alto valor. Segundo a polícia, os aparelhos foram introduzidos irregularmente no território nacional, sem as formalidades legais previstas na legislação aduaneira.

Durante a fiscalização, os policiais federais localizaram 226 celulares que estavam ocultos em compartimentos falsos no interior do veículo, sem documentação fiscal e sem comprovação de regularidade alfandegária.

A abordagem ocorreu na rodovia MS-162, em Dourados, quando os policiais interceptaram um veículo que tinha como origem Ponta Porã.

A condutora do veículo foi detida e conduzida à Delegacia de Policia Federal de Dourados, onde foi autuada em flagrante. (Com informações da PF)

