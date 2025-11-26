Veículos de Comunicação
Início Dourados

INVESTIGAÇÃO

PF cumpre mandado para esclarecer morte de indígena em confronto

Jhonatan Xavier

Indígena foi morto com tiro na cabeça / Foto: Reprodução/Redes Sociais
Indígena foi morto com tiro na cabeça / Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 26/11, a Operação Teko Porã, destinada ao avanço das investigações que apuram o homicídio de um indígena ocorrido em 16/11/2025, nas proximidades da aldeia Pyelito Kue, região rural do município.

A ação teve por objetivo esclarecer a dinâmica dos fatos e identificar todos os possíveis responsáveis pela violência registrada naquela madrugada, ocasião em que o grupo indígena relatou ter sido atacado por pessoas ainda não identificadas. Desde o início, a investigação permanece sob prioridade institucional, diante da gravidade do ocorrido e do impacto social gerado na comunidade.

No cumprimento das ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal, foi executado um mandado de busca e apreensão em endereço relacionado aos investigados. Durante a diligência, foram apreendidos seis dispositivos eletrônicos, que serão encaminhados para perícia técnico-científica.

Paralelamente, uma equipe especializada da Polícia Federal realizou nova perícia em local de crime na região onde o corpo foi encontrado, empregando recursos tecnológicos para examinar vestígios e coletar elementos complementares que possam comprovar a trajetória dos atiradores, posicionamento das vítimas e circunstâncias do confronto.

