PF cumpre mandado para esclarecer morte de indígena em confronto

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 26/11, a Operação Teko Porã, destinada ao avanço das investigações que apuram o homicídio de um indígena ocorrido em 16/11/2025, nas proximidades da aldeia Pyelito Kue, região rural do município.

A ação teve por objetivo esclarecer a dinâmica dos fatos e identificar todos os possíveis responsáveis pela violência registrada naquela madrugada, ocasião em que o grupo indígena relatou ter sido atacado por pessoas ainda não identificadas. Desde o início, a investigação permanece sob prioridade institucional, diante da gravidade do ocorrido e do impacto social gerado na comunidade.