PF cumpre mandados da Operação Spectrum em Dourados

A Operação Spectrum, uma ação conjunta da Polícia Federal com a Receita Federal, foi deflagrada nesta quarta-feira (28). Segundo informado pela PF, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Dourados e também em Foz do Iguaçu (PR) e Trindade (GO).

De acordo com a PF, o objetivo da ação é desarticular uma organização criminosa estruturada voltada à prática de descaminho e de contrabando. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Dourados, sendo que um deles em um edifício de alto padrão da cidade.

As investigações tiveram início após uma expressiva apreensão de aproximadamente 7 mil aparelhos eletrônicos, avaliados pela Receita Federal em cerca de R$ 7 milhões. Na ocasião, as mercadorias foram encontradas ocultas em um compartimento clandestino de um caminhão frigorífico, que transportava carne, em uma ação realizada pela Polícia Civil do estado.

A partir dessa apreensão, a PF identificou a atuação de um grupo especializado na importação fraudulenta de mercadorias estrangeiras sem documentação fiscal. Os produtos eram dissimulados em cargas lícitas para dificultar a fiscalização e distribuídos para grandes centros do país.

As investigações prosseguem com o intuito de esclarecer integralmente o esquema criminoso, identificar todos os envolvidos e apurar eventuais infrações penais correlatas. (Com informações da PF)