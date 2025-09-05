Veículos de Comunicação
Dourados

CORRUPÇÃO

PF cumpre mandados em Dourados em operação contra corrupção no INSS

Jhonatan Xavier

Operação foi deflagrada nesta sexta-feira (5) / Foto: Arquivo/Divulgação
Operação foi deflagrada nesta sexta-feira (5) / Foto: Arquivo/Divulgação

A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (5), mandados em Dourados e em outras duas cidades de Mato Grosso do Sul durante uma operação que investiga esquema de corrupção envolvendo servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A ação é resultado de determinação da Justiça Federal, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3).

De acordo com as investigações, funcionários do INSS em Campo Grande teriam recebido ofertas de vantagens indevidas em troca da liberação de benefícios previdenciários. O esquema teria gerado prejuízos significativos aos cofres públicos e colocado em risco a credibilidade do sistema de seguridade social.

A operação é um desdobramento de apurações que já identificaram indícios de corrupção ativa e passiva, além de possível associação criminosa. A PF informou que segue colhendo provas para responsabilizar os envolvidos e garantir a restituição de valores desviados.

