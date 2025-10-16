PF fecha esquema milionário de contrabando e cumpre mandado no MS

A Polícia Federal deflagrou, nesta data (16), a Operação Circuito Fechado, que desarticulou uma rede criminosa transnacional responsável pelo ingresso e distribuição ilegal de eletrônicos de alto valor, principalmente celulares, no território brasileiro. Ação cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em diversos estado, incluindo o Mato Grosso do Sul, no município de Mundo Novo, há 240 km de Dourados.

As investigações tiveram início em 2024, após a apreensão de grande quantidade de aparelhos celulares na região de Guaíra (PR), fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A Polícia Federal identificou organização criminosa estruturada, estável e hierarquizada, voltada ao transporte, ao financiamento e à revenda de produtos introduzidos irregularmente em território nacional.

Segundo as informações policiais, o grupo atuava em rotas clandestinas que conectavam o Paraguai a municípios brasileiros nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, utilizando veículos registrados em nome de terceiros, empresas de fachada e contas bancárias intermediárias para ocultar a origem dos bens e dos valores movimentados.

Em quatro anos o grupo movimentou, apenas em créditos identificados, aproximadamente R$ 32 milhões.

Por decisão da Justiça Federal de Guaíra, foram expedidos dez mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, além do sequestro de bens móveis e imóveis relacionados à atividade criminosa.